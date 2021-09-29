Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в пожарах.

Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами в республике, которые охватили страну летом текущего года. Об этом на рабочей встрече с главой РФ сообщил Реджеп Тайип Эрдоган. Политики встретились в Сочи.

Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер напомнил о том, что в рамках телефонного разговора он уже обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию с природными возгораниями и жертвами, но Эрдоган видит необходимость еще раз высказать соболезнования родственникам погибших. Он заметил, что друзья действительно познаются в беде.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24