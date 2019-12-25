Путин: пандемия нанесла урон туристической отрасли во всем мире

Сейчас отрасль туризма восстанавливается.

Российский президент Владимир Путин заявил, что пандемия нанесла урон туристической отрасли во всем мире. Такое заявление политик сделал на рабочей встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Глава государства подчеркнул, что сейчас отрасль стала постепенно восстанавливаться.

Пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли вообще в мире. Сейчас ситуация постепенно исправляется. За девять месяцев текущего года 2,5 млн российских туристов (посетили Турцию). Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ напомнил коллеге о том, что в 2019 году в Турцию смогли приехать 6,8 млн россиян, в то время как в прошлом году страну посетили только 1,5 млн путешественников. В Москве оценили успешную борьбу с распространением коронавируса. По мнению Путина, мероприятия позитивно сказываются на темпах восстановления туризма.

Песков сообщил о выходе Путина из режима самоизоляции.

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