Песков сообщил о выходе Путина из режима самоизоляции

Глава государства 29 сентября проведет переговоры с президентом Турции, что де-факто говорит о прекращении самоизоляции.

Президент России Владимир Путин 29 сентября выйдет из режима самоизоляции. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, о прекращении карантина говорит то, что Путин сегодня проведет личную встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, перед которой произошел обмен необходимой информацией со стороны соответствующих служб.

Что касается выхода из режима самоизоляции – де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что Путина на встрече с Эрдоганом должным образом защитят от COVID-19.

Напомним, 14 сентября президент Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернулся к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса.

В ходе прямой линии в конце июня текущего года Путин заявил, что привился от коронавируса препаратом "Спутник V". Вакцинация прошла весной, однако политик уточнил, что ему рекомендовали не говорить наименование вакцины, чтобы не создавать дополнительных конкурентных преимуществ.

Ранее Песков ответил на слова о "привлекательной переводчице" Путина на встрече с Трампом.

Фото: kremlin.ru