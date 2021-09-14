Путин заявил, что титры антител у него остаются высокими

Глава РФ объяснил, зачем ему нужна самоизоляция.

Российский президент Владимир Путин заявил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими. Об этом глава государства рассказал коллегам на правительственном заседании. Он прокомментировал причины, которые заставили его уйти на самоизоляцию. Ранее в окружении политика было выявлено много граждан, зараженных ковидом.

Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, его контакты с инфицированными COVID-19 можно считать естественным экспериментом, который на практике способен показать действенность российского препарата для профилактики коронавируса "Спутник V". Именно эту разработку от НИЦ имени гамалеи глава страны использовал при вакцинации. По мнению Путина, один из его близких коллег поздновато прошел вакцинацию - уже после того, как титры антител у него значительно упали. С ним политик работает в непосредственной близости.

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Фото и видео: kremlin.ru