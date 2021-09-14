В медучреждении не исключают, что лечение главы республики может быть длительным.

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом информирует издание Pravo.

По данным СМИ, в медицинское учреждение глава государства прибыл в кортеже в сопровождении своей супруги Иваны. Руководство госпиталя подтвердило прибытие Земана к ним. Также информацию о госпитализации подтвердили в пресс-службе национального лидера. Не исключено, что лечение президента может быть длительным.

Отмечается, что ранее Земан несколько раз наблюдался в ЦВГ в рамках "восстановительных" программ.

Сам глава Чехии ранее признавался, что страдает невропатией ног, а также лечится от сахарного диабета. Кроме того, он не раз говорил о своем пониженном артериальном давлении и проблемах со слухом. В текущем году он был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. В августе прошлого года Земан сломал руку.

Ранее президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию.

Видео: Novinky.cz