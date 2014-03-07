Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что об этом было сказано в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции. из сообщения пресс-службы Кремля

Накануне в ходе общения с паралимпийцами по итогам их награждения в Кремле Путин заявил, что не исключает ухода на самоизоляцию из-за распространения COVID-19 в его окружении. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в беседе с "РИА Новости", что Путин выражался "образно", когда говорил о карантине.

Напомним, в ходе прямой линии в конце июня текущего года российский лидер заявил, что привился от коронавируса препаратом "Спутник V". Вакцинация прошла весной, однако политик уточнил, что ему рекомендовали не говорить наименование вакцины, чтобы не создавать дополнительных конкурентных преимуществ.

Кроме того, глава государства и губернатор Тверской области Игорь Руденя ранее в ходе совещания в Кремле затронули тему вакцинации против COVID-19. По словам последнего, в настоящее время большой популярностью среди тверичан пользуется препарат "Спутник V". Руденя заявил, что у него "больше 15 тысяч единиц" антител. Путин ответил, что у него "держатся все эти показатели хорошо".

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что четвертую вону коронавируса могут усугубить сезонные болезни.

Фото: kremlin.ru