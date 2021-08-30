Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки

Ранее глава РФ заявил, что привился "Спутником V".

Президент России Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе совещания в Кремле затронули тему вакцинации против COVID-19.

По словам главы региона, в настоящее время большой популярностью среди тверичан пользуется препарат "Спутник V". Кроме того, представители местных властей уже прошли ревакцинацию от коронавируса.

У меня держатся все эти показатели хорошо. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, в ходе прямой линии в конце июня текущего года российский лидер заявил, что привился от коронавируса препаратом "Спутник V". Вакцинация прошла весной, однако политик уточнил, что ему рекомендовали не говорить наименование вакцины, чтобы не создавать дополнительных конкурентных преимуществ. По слова Путина, при вакцинации он ориентировался преимущественно на опыт своих знакомых. В "Спутнике" главу РФ привлек более длительный срок действия препарата.

Ранее петербургские ученые доказали, что российская вакцина "Спутник V" способна справиться с штаммом коронавируса "дельта" и защитить от тяжелой формы заболевания.

Видео: kremlin.ru