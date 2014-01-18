Новый полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя прибыл в Петербург

Назначение состоялось 29 сентября указом Владимира Путина, согласно пункту "к" статьи 83 Конституции РФ.

Игорь Руденя, назначенный новым полпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе, посетил офис ведомства в историческом районе Петербурга на Петроградской стороне. Об этом сообщает "Коммерсант-СПб".

По данным источника газеты, официального представления коллектива не проводилось: Руденя сразу направился в рабочий кабинет, где примерно в 17:00 состоялась встреча с администрацией и руководством представительства.

Назначение состоялось 29 сентября указом Владимира Путина, согласно пункту "к" статьи 83 Конституции РФ. Согласно документу, Руденя официально вступил в должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе с момента подписания указа.

Фото: официальный сайт президента РФ