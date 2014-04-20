Бывший вице-губернатор Петербурга Елин получил должность в Мариинском театре

Евгений Елин занял пост первого заместителя Валерия Гергиева.

Бывший вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назначен первым заместителем художественного руководителя Мариинского театра. Об этом "Фонтанке" 26 сентября сообщил источник в руководстве театра.

По его словам, решение было принято несколько недель назад. Елин будет курировать проекты, связанные с развитием театра. Елин возглавил комитет экономического развития Петербурга в 2009 году, затем работал в Москве заместителем министра экономического развития.

В 2019 году он вернулся в Смольный на должность вице-губернатора по экономической политике. С 2023 по 2024 годы руководил советом директоров S7 Group и её дочерней компанией "Технологии и моторы".

Фото: Официальный сайт Городской администрации Санкт-Петербурга