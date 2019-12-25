Учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" против штамма "дельта"

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 13 894 пациента.

Петербургские ученые доказали, что российская вакцина "Спутник V" способна справиться с штаммом коронавируса "дельта" и защитить от тяжелой формы заболевания. Об этом сообщает научный журнал Science со ссылкой на исследование.

В научном исследовании приняли участие 13 894 пациента. Всех участников направили в сортировочные центры, чтобы пройти обследование методом компьютерной томографии. До начала исследования 1291 человек были полностью вакцинированы. По результатам обследования 495 человек были направлены в больницу.

Ученые не рассматривали случаи частичной иммунизации, а также не сравнивали действие различных препаратов. Они взяли за основу статистические данные: около 96% привитых петербуржцев выбрали вакцину "Спутник V".

Таким образом, вакцина способна на 81% защить от госпитализации, а также в 76% случаев предотвращает серьезное повреждение легких. Эффективность препарата против любых симптоматических проявлений COVID-19 оказалась 50%.

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