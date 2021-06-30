Путин привился "Спутником V"

Российский лидер сообщил, почему выбрал препарат НИЦ имени Гамалеи.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что привился "Спутником V". Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии. Он ответил на вопрос журналистки о том, каким именно препаратом он привился от коронавируса. Политик заметил, что ему рекомендовали не говорить наименование вакцины, чтобы не создавать дополнительных конкурентных преимуществ.

Глава государства напомнил, что в тот момент, когда он прививался, в гражданском обороте были только две вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Политик уверен, что оба препарата хорошие. Глава РФ заметил, что при вакцинации не столько советовался с медиками, сколько ориентировался на опят своих знакомых. В препарате "Спутник V" лаву РФ привле более длительный срок действия. После самой прививки состояние у Путина было нормальным, только после второго укола незначительно поднялась температура.

Близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечили их даже. Это люди из ближайшего моего окружения. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что без вакцинации последствия коронавирусной инфекции в случае заражения могут быть тяжелыми. В конце речи Путин все же уточнил, что решил выбрать препарат разработки НИЦ имени Гамалеи из-за того, что им прививаются военнослужащие российской армии. Он принял решение поддержать представителей Минобороны РФ, так как сам является главнокомандующим.

Путин: действия властей в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун.

Фото: Прямая линия