Путин: действия властей в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун

Глава РФ ответил на вопрос о том, почему в регионах появилась обязательная вакцинация.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что действия региональных властей направлены на то, чтобы предотвратить локдаун. Такое заявление политик сделал во время прямой линии. По словам главы государства, для того, чтобы страна смогла избежать локдауна, в ряде субъектов РФ приходится вводить более жесткие определенные нормы. В частности, речь идет об обязательной вакцинации для конкретных категорий населения.

Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения. Владимир Путин, президент РФ

Путин: власти выделят серьезные средства на создание системы реабилитации после ковида.

Фото: Прямая линия