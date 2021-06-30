Путин: действия властей в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что действия региональных властей направлены на то, чтобы предотвратить локдаун. Такое заявление политик сделал во время прямой линии. По словам главы государства, для того, чтобы страна смогла избежать локдауна, в ряде субъектов РФ приходится вводить более жесткие определенные нормы. В частности, речь идет об обязательной вакцинации для конкретных категорий населения.
Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: власти выделят серьезные средства на создание системы реабилитации после ковида.
Фото: Прямая линия
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