Врач-инфекционист предупредил о риске усугубления COVID-19 сезонными болезнями

Новая волна может продлиться на срок до трех месяцев.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что четвертую вону коронавируса могут усугубить сезонные болезни. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам специалиста, новая волна может продлиться на срок до трех месяцев. Поздняков предположил, что коронавирус будет сочетаться с типичными осенними ОРВИ, вследствие чего могут сформироваться микст-инфекции.

Превалирующим остается тот же "дельта" штамм, возможно "дельта-плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста. Андрей Поздняков, врач-инфекционист

Он не исключил, что в четвертую волну будут больше всего болеть дети, так как они посещают школы и детсады в очном формате. Поздняков добавил, до новой вспышки заболеваемости осталось около месяца и порекомендовал успеть за этот период времени вакцинироваться. По его словам, привитые люди могут тоже заболеть, однако, перенесут они это в более легкой форме.

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