Глава РФ рассказал о гуманитарной помощи Дамаску.

Российский президент Владимир Путин рассказал о поставках "Спутника V" и "Спутника Лайт" в Сирию. По словам главы государства, два препарата для профилактики коронавирусной инфекции поставляются в страну Ближнего Востока. Такое заявление политик сделал на личной встрече с Башар Асадом в Кремле.

Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею в виду борьбу с ковидом. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию. Владимир Путин, президент РФ

Асад поблагодарил Москву, российский народ и каждого гражданина в отдельности за помощь в борьбе с пандемией. По словам иностранца, Россия милостиво предоставляет гуманитарную поддержку Сирии не только в вопросе вакцин, но также и в препаратах для лечения инфекции COVID-19, поставках продовольствия. Также Дамаск выразил признательность дипломатам из МИД РФ за защиту общепризнанных принципов и норм международного права.

Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими".

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24