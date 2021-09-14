Российский президент Владимир Путин рассказал о поставках "Спутника V" и "Спутника Лайт" в Сирию. По словам главы государства, два препарата для профилактики коронавирусной инфекции поставляются в страну Ближнего Востока. Такое заявление политик сделал на личной встрече с Башар Асадом в Кремле.
Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею в виду борьбу с ковидом. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию.
Владимир Путин, президент РФ
Асад поблагодарил Москву, российский народ и каждого гражданина в отдельности за помощь в борьбе с пандемией. По словам иностранца, Россия милостиво предоставляет гуманитарную поддержку Сирии не только в вопросе вакцин, но также и в препаратах для лечения инфекции COVID-19, поставках продовольствия. Также Дамаск выразил признательность дипломатам из МИД РФ за защиту общепризнанных принципов и норм международного права.
Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими".
Фото: Kremlin.ru
Видео: YouTube / Россия 24
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