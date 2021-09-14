Президент Сирии оценил негативный эффект от деструктивного поведения некоторых стран.

Башар Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими", антигосударственными и нелегитимными. Такое заявление глава государства сделал в рамках личной встречи с российским президентом. Общение между политиками состоялось в Кремле. По словам иностранца, около трех лет назад остановились те политические процессы, которые проводило руководство Дамаска. Он назвал определенные причины, способствовавшие этому негативному факту.

Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но, тем не менее, это имеет место. Башар Асад, президент Сирии

Политик полагает, что некоторые государства специально и всяческими усилиями деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов в Сирии. При этом официальные власти Дамаска прилагают все усилия для того, чтобы решить проблемы. Сейчас в жизнь воплощаются такие проекты как налаживание дипломатического диалога с третьими странами.

Асад оценил успехи армий России и Сирии в борьбе с террористами.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24