Глава Сирии рассказал об угрозе международного терроризма.

Башар Асад оценил успехи армий России и Сирии в борьбе с террористами. Об этом президент рассказал на личной встрече российскому коллеге в рамках встречи в Кремле. По мнению иностранца, стороны добились значительных результатов в противостоянии международным радикальным движениям.

Две наши армии добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома. Башар Асад, президент Сирии

Политик указал российскому лидеру на то, что для международного терроризма не существует государственных границ, а движение боевиков распространяется как зараза по всем регионам планеты. Башар видит огромный вклад РФ и Сирии в работе по защите человечества от такого масштабного зла.

Путин назвал главную проблему Сирии.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24