Глава РФ оценил право на нахождение в Сирии иностранных военнослужащих.

Российский президент Владимир Путин назвал главную проблему Сирии. Своей позицией глава государства поделился во время личной встречи с коллегой Башаром Асадом, которая состоялась в Кремле. По словам политика, сейчас развитию Дамаска и восстановления Сирии мешают незаконно присутствующие в стране Ближнего Востока иностранные вооруженные силы. Эта ситуация противоречит международному праву.

Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооружённые силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны. Владимир Путин, президент РФ

Путин заметил, что если бы незаконно находящиеся военные из других стран не присутствовали в Сирии, то страну смогли бы контролировать законные правительственные силы.

Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза.

Фото: Kremlin.ru