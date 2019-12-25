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Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза
Сегодня, 8:48
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Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза

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В Кремле глава РФ пообщался с Башаром Асадом.

Российский президент Владимир Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза. Об этом политик сообщил на личной встрече с коллегой БАшаром Асадом. Главы государств встретились в Кремле.

Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза.

Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, совместные усилия по сотрудничеству Москвы и Дамаска приносят определенный результат. 

Путин встретился с Асадом в Кремле.

Фото: Kremlin.ru

Теги: башар асад, владимир путин, товарообороот, торговля
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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