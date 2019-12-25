В Кремле глава РФ пообщался с Башаром Асадом.

Российский президент Владимир Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза. Об этом политик сообщил на личной встрече с коллегой БАшаром Асадом. Главы государств встретились в Кремле.

Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, совместные усилия по сотрудничеству Москвы и Дамаска приносят определенный результат.

Путин встретился с Асадом в Кремле.

Фото: Kremlin.ru