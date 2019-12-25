Российский президент Владимир Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза. Об этом политик сообщил на личной встрече с коллегой БАшаром Асадом. Главы государств встретились в Кремле.
Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза.
Владимир Путин, президент РФ
По словам российского лидера, совместные усилия по сотрудничеству Москвы и Дамаска приносят определенный результат.
Путин встретился с Асадом в Кремле.
Фото: Kremlin.ru
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