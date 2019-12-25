Путин встретился с Асадом в Кремле

Сирийский лидер приехал в Москву с необъявленным визитом.

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Кремле. Об этом информирует пресс-служба администрации главы РФ. Отмечается, что визит сирийского лидера не был объявлен ранее.

Путин заявил, что рад приветствовать Асада в российской столице, и поздравил его с прошедшим днем рождения, а также с хорошими результатами выборов в Сирии.

Говорят о том, что люди вам доверяют и несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет с вами связывают процесс возвращения к нормальной жизни. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер подчеркнул, Асад делает многое для возвращения в Сирию нормальной жизни, а также для установления диалога с оппонентами. Путин также выразил мнение, что одной из проблем Сирии является присутствие на ее территории военнослужащих из других государств, которые находятся там без разрешения властей. Кроме того, президент РФ выразил надежду, что совместными усилиями удастся помочь народу Сирии "встать на ноги".

Ранее Путин отказался подписать паспорт двукратного чемпиона и серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Андрея Николаева.

Фото: kremlin.ru