Путин отказал паралимпийцу в автографе на паспорте

Президент не стал подписывать документ спортсмена Андрея Николаева.

Президент России Владимир Путин отказался подписать паспорт двукратного чемпиона и серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Андрея Николаева.

Спортсмен обратился с такой просьбой к российскому лидеру в ходе общения после вручения наград в Кремле. Николаев заметил в шутку, если Путин поставит на документе автограф, то в стране будет два паспорта с подписью главы государства.

В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим его! Владимир Путин, президент РФ

Напомним, Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Сборная РФ заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. За весь период соревнований российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Возглавил тройку лидеров Китай, следом идут Великобритания и Соединенные Штаты.

Суммарно россияне завоевали 118 наград, что позволило обновить рекорд сборной. Ранее самыми результативными для спортсменов РФ были Игры-2012 в Лондоне, в результате которых удалось завоевать 102 медали: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Ранее Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной РФ по футболу.

Видео: Telegram/RIA_Kremlinpool