Путин вручил госнаграды победителям Паралимпиады в Токио

Сборная РФ заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды паралимпийцам, которые завоевали золото на Играх в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства ранее подписал указ о присуждении госнаград медалистам Паралимпиады. Ордена Почета был удостоен пловец Денис Тарасов, остальным присудили ордена Дружбы.

О каждом из вас можно рассказывать долго. Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Сборная РФ заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. За весь период соревнований российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Возглавил тройку лидеров Китай, следом идут Великобритания и Соединенные Штаты.

Суммарно россияне завоевали 118 наград, что позволило обновить рекорд сборной. Ранее самыми результативными для спортсменов РФ были Игры-2012 в Лондоне, в результате которых удалось завоевать 102 медали: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата Соединенных Штатов US Open.

Видео: kremlin.ru

