Теннисист Даниил Медведев стал победителем US Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата Соединенных Штатов US Open. В финале его соперником стал спортсмен из Сербии Новак Джокович, который принимает участие в турнире в рекордный девятый раз.
Россиянин сыграл с оппонентом три сета. Финальный счет игры составил 6:4. Встреча продолжалась более двух часов.
Победу в турнире "Большого шлема" Медведев одержал впервые. Последний раз нем российские теннисисты побеждали 21 год назад. В 2000 году Марат Сафин одержал победу над американцем Питом Сампрасом со счётом 6:4, 6:3, 6:3.
Ранее Британка Эмма Радукану стала победительницей US Open. В рамках финала Открытого чемпионата США по теннису спортсменка смогла обыграть на корде канадку Лейлу Анни Фернандес.
Видео: Youtube/US Open Tennis Championships
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