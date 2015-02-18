Теннисист Даниил Медведев стал победителем US Open

В финальной игре его соперником стал спортсмен из Сербии Новак Джокович.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата Соединенных Штатов US Open. В финале его соперником стал спортсмен из Сербии Новак Джокович, который принимает участие в турнире в рекордный девятый раз.

Россиянин сыграл с оппонентом три сета. Финальный счет игры составил 6:4. Встреча продолжалась более двух часов.

Победу в турнире "Большого шлема" Медведев одержал впервые. Последний раз нем российские теннисисты побеждали 21 год назад. В 2000 году Марат Сафин одержал победу над американцем Питом Сампрасом со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

Ранее Британка Эмма Радукану стала победительницей US Open. В рамках финала Открытого чемпионата США по теннису спортсменка смогла обыграть на корде канадку Лейлу Анни Фернандес.

Видео: Youtube/US Open Tennis Championships