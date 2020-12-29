Британка Радукану стала победительницей US Open

В финале соревнования она обошла Лейлу Анни Фернандес.

Британка Эмма Радукану стала победительницей US Open. В рамках финала Открытого чемпионата США по теннису спортсменка смогла обыграть на корде канадку Лейлу Анни Фернандес. Матч в рамках последнего турнира серии Большого шлема в 2021 году завершился с результатом 6:4, 6:3 в пользу 18-летней Радукану. На данный момент девушка располагается на 150-е месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее оппонентке Фернандес исполнилось 19 лет. Она находится на 73-й строчке рейтинга.

Напомним, что на счету Радукану нет побед в турнирах под эгидой WTA. Она впервые выступила на Открытом чемпионате США. Первым турниром Большого шлема для британки стал Уимблдон. В нем она дошла до четвертого круга.

Эмма Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию. Впервые с 1977 года Великобритания победила на чемпионате серии. Тогда Уимблдон выиграла Вирджиния Уэйд.

Теннисист Медведев вышел в финал US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships