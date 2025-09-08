  1. Главная
Сегодня, 8:24
Карлос Алькарас стал победителем US Open

Испанец во второй раз в карьере выиграл турнир.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США.

В финальном матче соперником второй ракетки мира был итальянский спортсмен Янник Синнер. Алькарас добился победы со счетом 6:2, 3:6. 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

Отметим, что Алькарас во второй раз в карьере стал победителем US Open. До этого испанец побеждал в финале 2022 года. Всего на счету теннисиста шесть побед на турнирах Большого шлема.

Ранее мы сообщали, что Рублев проиграл в 1/8 финала US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships

