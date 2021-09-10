Радукану и Фернандес встретятся в финале US Open

За титул сразятся англичанка и канадская представительница.

Британская спортсменка Эмма Радукану и Лейла Фернандес встретятся в финале US Open. В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, проводящегося в Нью-Йорке, 18-летняя англичанка обыграла гречанку Марию Саккари. Матч завершился с результатом 6:1, 6:4.

Напомним, что на данный момент на счету Радукану нет побед в турнирах под эгидой WTA. Теннисистка выступает на соревновании US Open впервые. Первым турниром серии Большого шлема для нее стал Уимблдон 2021 года. Спортсменка смогла дойти до четвертого круга.

Фернандес впервые вышла в финал турнира Большого шлема. На счету девушки значится один титул под эгидой WTA.

Джокович стал последним полуфиналистом US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships