Серб обыграл в четвертьфинале итальянца Маттео Берреттини.

Сербский спортсмен Новак Джокович стал последним полуфиналистом US Open. В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису, проводящегося в Нью-Йорке, 34-летний иностранец одолел итальянского представителя Маттео Берреттини. Матч завершился с результатом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Напомним, что серб занимает первую строчку мирового рейтинга в Ассоциации теннисистов-профессионалов. В следующий раз он выйдет на корт против немецкого представителя Александра Зверева. Во втором полуфинале выступят россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Напомним, что в июле 2021 года Новак Джокович в третий раз подряд стал победителем Уимблдона. Он завоевал свой 20-й титул на турнирах Большого шлема. В общей сложности в арсенале спортсмена 85 побед под эгидой АТР. Серб также получил бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. В 2021 году Джокович выиграл три предыдущих серий турнира Большого шлема.

Александр Зверев вышел в полуфинал US Open.

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