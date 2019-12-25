Россиянин обыграл в четвертьфинале Ботика ван де Зандсхюлпа.

Российский теннисист Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open. В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке спортсмен выиграл на корте у нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа. Матч завершился с результатом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Следующим соперником россиянина станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

В настоящее время Даниил Медведев остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде на последнем (четвертом) турнире серии Большого шлема. Его соотечественники Евгений Донской и Карен Хачанов выбыли из соревнования в первом круге, а Аслан Карацев и Андрей Рублев покинули игру в третьем.

Медведеву 25 лет. Он находится на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Под эгидой организации спортсмен завоевал 12 титулов. В прошлом году он дошел до полуфинала US Open.

Мария Саккари стала последней четвертьфиналисткой US Open.

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