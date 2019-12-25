Мария Саккари стала последней четвертьфиналисткой US Open

Гречанка обыграла в Нью-Йорке испанку Бьянку Андрееску.

Греческая спортсменка Мария Саккари стала последней четвертьфиналисткой в рамках US Open в 2021 году. Открытый чемпионат США по теннису проводится в Нью-Йорке. В завершающем этапе четвертого круга соревнования иностранке удалось обыграть на корте испанскую представительницу Бьянку Андрееску. Игра закончилась с результатом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3. Матч длился на протяжении 3 часа 29 минут и стал одним из самых длинных в истории женских турниров US Open

Саккари находится на 18 месте в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). При этом ее соперница 21-летняя Андрееску занимает 7-ое место в таблице. В конце матча испанка с трудом передвигалась по полю из-за травмы. В четвертьфинале Саккари выступит против чешки Каролины Плишковой. Та обыграла на корте россиянку Анастасию Павлюченкову.

Напомним, что Саккари впервые вышла в четвертьфинал US Open. Лучшим ее результатом на серии Большого шлема считается выход в полуфинал Roland Garros в 2021 году. Андрееску выигрывала US Open в 2019 году.

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