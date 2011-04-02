Россиянка проиграла на корте в Нью-Йорке чешке Каролине Плишковой.

Российская спортсменка Анастасия Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open в Нью-Йорке. В матче турнира серии Большого шлема теннисистка уступила на корте чешской представительнице Каролине Плишковой. Игра в четвертом круге завершилась с результатом 7:5, 6:4 в пользу 29-летней иностранки. Соперница россиянки находится на четвертом месте в списке Женской теннисной ассоциации (WTA).

Павлюченкова была последней представительницей России на текущем турнире в женском одиночном разряде. В третьем круге соревнования она обыграла соотечественницу Варвару Грачеву.

Напомним, что АНастасии Павлюченковой 30 лет. Спортсменка располагается на 15-й строчке рейтинга WTA. На ее счету 12 титулов, завоеванных под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros в 2021 году. На летней Олимпиаде в Токио она вместе с Андреем Рублевым завоевала золотые медали в категории микст.

Джокович впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open.

Видео: Youtube/US Open Tennis Championships