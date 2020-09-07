Павлюченкова вышла во второй круг US Open

В первом круге она обыграла Алисон Риск.

Российская спротсменка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Алисон Риск в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Мероприятие проводится в Нью-Йорке. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:2. В следующий раз теннисистка из РФ выйдет на корт против представительницы Словакии Анны Каролины Шмидловой.

Еще одна россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг соревнования. Она смогла обыграть на корте британку Кэти Бултер со счетом 6:3, 6:2. Следующей соперницей теннисистки станет победительница матча между бельгийкой Грет Миннен и аргентинкой Надей Подорошкой.

Напомним, что Анастасии Павлюченковой 30 лет. Она находится на 15-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка завоевала 12 титулов под эгидой организации. На Олимпиаде в Токио она вместе с Андреем Рублевым получила золотую медаль в категории микст.

Открытый чемпионат США является заключительным (четвертым) в сезоне турнира Большого шлема. Его проводят на покрытии "хард". Соревнование завершится 12 сентября. Призовой фонд турнира составляет 57,5 млн долларов. Этот показатель рекордный. В прошлом году лидером стала японка Наоми Осака.

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Видео: Youtube/US Open Tennis Championships