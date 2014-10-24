Теннисистка оценила условия проживания в Токио и Рио на летней Олимпиаде.

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что ее порадовало больше всего в Токио. На пресс-конференции в ТАСС спортсмена оценила условия для атлетов. В частности, она была довольна наличием кондиционеров. По мнению девушки, обстановка в Японии на летних Играх оказались комфортнее, чем в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году. Несмотря на жару, тогда Веснина смогла завоевать золото в парном разряде. В 2021 году она стала серебряным призером в категории микст.

В Токио было комфортнее, чем в Рио, несмотря на картонные кровати. Ко всему привыкаешь. Конечно, это не пятизвездочные отели, где есть все. Японцы очень оберегают окружающую среду. Поэтому это были картонные кровати. Елена Веснина, российская теннисистка

Спортсменка уверена, что после прибывших на Олимпиаду спортсменов японцы выбросят все личные вещи, сделают ремонт, после чего в помещения заедут новые люди. Веснина также оценила качество еды, которая была лучше, чем пища, которой их кормили в Рио. Она добавила, что не видела в Бразилии горячие блюда.

Веснина: российские теннисисты добились невероятного успеха на Олимпиаде.

Видео: YouTube / TASS