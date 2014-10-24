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Веснина: российские теннисисты добились невероятного успеха на Олимпиаде

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Спортсменка оценила выступление сборной РФ в Токио.

Российские теннисисты добились невероятного успеха на Олимпиаде. Такое заявление спортсменка Елена Веснина сделала  во время пресс-конференции в ТАСС. Она напомнила, что ее соотечественники выиграли медальный зачет по данному виду спорта. РФ получила две серебряные медали и одну золотую.

Это невероятный успех российского тенниса. Я бы выделила серебро Карена Хачанова в мужской одиночке. То, что совершил Карен – это настоящий подвиг. Мы им гордимся. И наш финал в миксте – это тоже невероятное достижение.

Елена Веснина, российская теннисистка

По словам девушки, выступление на Олимпиаде в Токио представляло из себя "что-то невероятное". Она оценила, как уверенно россияне шли от матча к матчу и приближались к финалу. Веснина уверена, что дети, которые смотрели финал соревнования в миксте, еще больше захотят стать профессиональными спортсменами.

Веснина рассказала, что вряд ли сыграет на Олимпиаде в Париже.

Видео: YouTube / TASS

Теги: елена веснина, олимпиада в токио
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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