Веснина: российские теннисисты добились невероятного успеха на Олимпиаде

Спортсменка оценила выступление сборной РФ в Токио.

Российские теннисисты добились невероятного успеха на Олимпиаде. Такое заявление спортсменка Елена Веснина сделала во время пресс-конференции в ТАСС. Она напомнила, что ее соотечественники выиграли медальный зачет по данному виду спорта. РФ получила две серебряные медали и одну золотую.

Это невероятный успех российского тенниса. Я бы выделила серебро Карена Хачанова в мужской одиночке. То, что совершил Карен – это настоящий подвиг. Мы им гордимся. И наш финал в миксте – это тоже невероятное достижение. Елена Веснина, российская теннисистка

По словам девушки, выступление на Олимпиаде в Токио представляло из себя "что-то невероятное". Она оценила, как уверенно россияне шли от матча к матчу и приближались к финалу. Веснина уверена, что дети, которые смотрели финал соревнования в миксте, еще больше захотят стать профессиональными спортсменами.

Веснина рассказала, что вряд ли сыграет на Олимпиаде в Париже.

Видео: YouTube / TASS