Веснина рассказала, что вряд ли сыграет на Олимпиаде в Париже

Теннисистка рассказала о планах после Олимпиады в Токио.

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала на пресс-конференции в ТАСС, что вряд ли сыграет на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году. Спортсменка выиграла золотую медаль на летних Играх в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В текущем году она стала серебряным призером в Токио в категории микст. Между этими годами россиянка браза паузу в профессиональной карьере, связанную с рождением дочери.

На самом деле нет планов по поводу выступления на Олимпиаде в Париже. Я еще не пришла в себя. Я еще не думала о выступлении в Париже. Вряд ли я там выступлю. В Токио я играла с травмами, на болеутоляющих таблетках. Елена Веснина, российская теннисистка

Веснина заметила, что как профессионал понимала, что ей нужно потерпеть. Однако она не готова искать в себе невероятные силы, чтобы еще раз пройти через Олимпиаду. При этом спортсменка готова в случае необходимости помогать тренерам, если такое предложение от Федерации тенниса РФ ей поступит.

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Видео: YouTube / TASS