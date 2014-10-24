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Веснина рассказала, что вряд ли сыграет на Олимпиаде в Париже

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Теннисистка рассказала о планах после Олимпиады в Токио.

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала на пресс-конференции в ТАСС, что вряд ли сыграет на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году. Спортсменка выиграла золотую медаль на летних Играх в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В текущем году она стала серебряным призером в Токио в категории микст. Между этими годами россиянка браза паузу в профессиональной карьере, связанную с рождением дочери.

На самом деле нет планов по поводу выступления на Олимпиаде в Париже. Я еще не пришла в себя. Я еще не думала о выступлении в Париже. Вряд ли я там выступлю. В Токио я играла с травмами, на болеутоляющих таблетках.

Елена Веснина, российская теннисистка

Веснина заметила, что как профессионал понимала, что ей нужно потерпеть. Однако она не готова искать в себе невероятные силы, чтобы еще раз пройти через Олимпиаду. При этом спортсменка готова в случае необходимости помогать тренерам, если такое предложение от Федерации тенниса РФ ей поступит.

Велогонщица из Нидерландов упала, сломав ребра и повредив легкое.

Видео: YouTube / TASS

Теги: елена веснина, олимпиада в париже
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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