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Велогонщица из Нидерландов упала, сломав ребра и повредив легкое

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Лаурине ван Риссен пострадала во время заезда в кейрине.

Велогонщица из Нидерландов упала, сломав ребра и повредив легкое. В социальных сетях распространился ролик с соревнований в Токио, на котором спортсменка по имени Лаурине ван Риссен пострадала. Инцидент произошел во время четвертьфинального заезда в кейрине. 

Камеры зафиксировали, что девушка неудачно вошла в поворот, после чего столкнулась с британской представительницей Кэти Мэрчант. Обе велогонщицы упали. Нидерландка не смогла самостоятельно подняться. Ее забрали медики на носилках. Позже было диагностировано, что пациентка получила переломы ребер, ключицы и ушиб легкого.

МОК не стал комментировать ситуацию с волейболисткой сборной Бразилии.

Видео: YouTube / Cycling Addict

Теги: велогонки, кейрин, лаурине ван риссен, нидерланды, олимпиада в токио
Категории: Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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