Велогонщица из Нидерландов упала, сломав ребра и повредив легкое. В социальных сетях распространился ролик с соревнований в Токио, на котором спортсменка по имени Лаурине ван Риссен пострадала. Инцидент произошел во время четвертьфинального заезда в кейрине.
Камеры зафиксировали, что девушка неудачно вошла в поворот, после чего столкнулась с британской представительницей Кэти Мэрчант. Обе велогонщицы упали. Нидерландка не смогла самостоятельно подняться. Ее забрали медики на носилках. Позже было диагностировано, что пациентка получила переломы ребер, ключицы и ушиб легкого.
МОК не стал комментировать ситуацию с волейболисткой сборной Бразилии.
Видео: YouTube / Cycling Addict
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