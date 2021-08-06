Лаурине ван Риссен пострадала во время заезда в кейрине.

Велогонщица из Нидерландов упала, сломав ребра и повредив легкое. В социальных сетях распространился ролик с соревнований в Токио, на котором спортсменка по имени Лаурине ван Риссен пострадала. Инцидент произошел во время четвертьфинального заезда в кейрине.

Камеры зафиксировали, что девушка неудачно вошла в поворот, после чего столкнулась с британской представительницей Кэти Мэрчант. Обе велогонщицы упали. Нидерландка не смогла самостоятельно подняться. Ее забрали медики на носилках. Позже было диагностировано, что пациентка получила переломы ребер, ключицы и ушиб легкого.

МОК не стал комментировать ситуацию с волейболисткой сборной Бразилии.

Видео: YouTube / Cycling Addict