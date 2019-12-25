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МОК не стал комментировать ситуацию с волейболисткой сборной Бразилии
Сегодня, 10:12
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МОК не стал комментировать ситуацию с волейболисткой сборной Бразилии

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Спортсменка провела шесть игр с позитивным допинг-тестом.

Международный олимпийский комитет не стал комментировать ситуацию с волейболисткой сборной Бразилии. На пресс-конференции глава МОК Томас Бах не стал говорить журналистам о том, почему после положительной допинг-пробы у ведущей спортсменки страны Тандары Алвес Кайшеты девушка все же смогла принять участие в Летних Играх в Японии. 

Рекомендуем вам связаться с Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

пресс-служба МОК

Известно, что тест делался спортсменкой 7 июля, когда она тренировалась на родине в Сакуареме. Сейчас Тандара временно отстранена и возвращается в Бразилию. Волейболистка отыграла шесть матчей на Олимпиаде в Токио. Пять из них прошли на групповом этапе, еще один - в победном четвертьфинале против сборной РФ. Сегодня женская команда из Бразилии по волейболу выступит против Южной Кореи в рамках полуфинала.

МОК намерен сделать Олимпиаду-2030 "климат-позитивной".

Теги: бразилия, волейбол, мок, олимпиада в токио, томас бах
Категории: Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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