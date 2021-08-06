Томас Бах оценил необходимость в комфортных условиях проведения Игр для спортсменов.

МОК намерен сделать Олимпиаду-2030 "климат-позитивной". Такое заявление на пресс-конференции сделал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Эксперт уточнил, что перенос дат проведения Игр рассматривается ради того, чтобы соревнования проводились в более благоприятных условиях.

Это важный вопрос, мы с этим сталкиваемся, конечно. Важный вопрос для наших будущих Игр. Надо понять, какой эффект может иметь на спортивный календарь глобальное потепление. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что после Олимпиады в Японии летние Игры пройдут в 2024 году в Париже, в 2028 году в Лос-Анджелесе и в 2032 году в австралийском Брисбене. В Токио турнир проходит при температуре воздухе более 30 градусов по Цельсию и высокой влажности. Из-за этого многие атлеты испытывали проблемы с самочувствием.

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Видео: YouTube / IOC Media