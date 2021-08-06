В МОК рассказали, что Япония многого бы лишилась в случае отмены Летних Игр.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, чем могла обернуться отмена Олимпиады в Токио. На пресс-конференции эксперт пояснил, что ситуация серьезно сказалась бы на инвестициях в экономику Японии.

Инвестиции в Олимпиаду - это деньги и МОК, и страны-хозяйки. Включаем сюда строительство новых спортивных объектов, которые будут служить на пользу японскому народу. В олимпийской деревне смогут жить японские люди, объектами смогут пользоваться. Томас Бах, глава МОК

Из-за переноса Олимпиады с 2020 года на 2021-ый Япония потеряла 2,7 млрд долларов. Это произошло из-за необходимости проводить турнир без зрителей (потери составили порядка 700 млн долларов). Все эти траты легли на плечи налогоплательщиков. В МОК объяснили, что благодаря страховке не потеряли бы деньги в случае отмены Игр. Бах уверен, что Олимпиада в Токио войдет в мировую спортивную историю.

Они проводятся в момент, когда мир в сложной ситуации, эта Олимпиада - это символ надежды, и эффективности. Болельщики все равно следят, следят виртуально, через соцсети. Это просто другая форма поддержки. Томас Бах, глава МОК

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Видео: YouTube / IOC Media

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