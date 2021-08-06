Бах: лишение тренеров аккредитации не означает закрытия дела Тимановской

В МОК рассказали о продолжении дисциплинарного расследования по вопросу белорусской спортсменки.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что лишение тренеров аккредитации не означает закрытия дела Кристины Тимановской. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в Токио. Ранее было принято решение отстранить белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича.

Это в руках дисциплинарной комиссии, но процедура продолжается. С отзывом этих аккредитаций процедура не окончена. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб по легкой атлетике принял решение отправить Кристину Тимановскую домой из-за ее эмоционально-психологического состояния. Ранее девушка должна была выступить на дистанциях в 100 и 200 метров. Из-за отстранения двух спортсменок ее планировали перенаправить на дистанцию 4*400 метров. Такие изменения Тимановская раскритиковала в социальных сетях. Позже девушку пытались силой вывезти обратно в Минск.

Тимановская хочет возобновить спортивную карьеру в Польше.

Видео: YouTube / IOC Media