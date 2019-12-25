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Тимановская хочет возобновить спортивную карьеру в Польше
Сегодня, 15:37
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Тимановская хочет возобновить спортивную карьеру в Польше

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Спортсменка дала пресс-конференцию в Варшаве.

Бывшая белорусская спортсменка Кристина Тимановская на пресс-конференции в Варшаве сообщила о том, что она надеется возобновить профессиональную карьеру в Польше. Она объяснила прессе, что все, на что она рассчитывает, это остаться в спорте.

По словам Тимановской, именно поэтому она решила принять польскую визу после ситуации, которая произошла на Олимпиаде в Токио. Девушке предоставили гуманитарную визу. С этим документом она вылетела сначала в Вену, а после - в Варшаву. В социальных сетях спортсменка говорила о том, что тренерских состав Национального комитета Белоруссии пытался заставить ее насильно покинуть Японию  улететь домой. При этом девушка так и не выступила на соревнованиях.

МОК формирует список свидетелей по делу Тимановской.

Теги: белоруссия, кристина тимановская, легкая атлетика, олимпиада в токио, польша
Категории: Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аксенов Олег
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