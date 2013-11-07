МОК формирует список свидетелей по делу Тимановской

Специалисты продолжают дисциплинарное разбирательство.

МОК формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс рассказал на пресс-конференции. Он напомнил, что ведется дисциплинарное разбирательство.

Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается. Марк Адамс, представитель МОК

Напомним, что ранее стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти из Японии из-за критики спортсменки действий руководства тренерского штаба легкоатлетов. Девушка заявила о своем намерении просить политического убежища в Европе. После этого ей предоставили польскую визу.

СМИ: Тимановская в последний момент пересела в Токио на рейс до Вены.

Фото: Instagram / kristi_timanovskaya