СМИ: Тимановская в последний момент пересела в Токио на рейс до Вены

Спортсменка должна была лететь в Польшу, но ее планы неожиданно изменились.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская в последний момент пересела в Токио на рейс до Вены. Об этом рассказали японские наблюдатели. Ранее источники говорили о том, что девушка должна лететь из Токио до Варшавы. К настоящему моменту самолет с пассажирами вылетел из Японии. Причина смены направления движения Тимановской неизвестна.

По предварительной информации, принять решение о смене рейса могли сотрудники польского посольства. С ними Тимановская находилась до поездки в аэропорт. Несколько польских дипломатов находились со спортсменкой в связи с тем, что спортсменку также планировали сопровождать несколько иностранных журналистов.

Напомним, что Кристина Тимановская находилась в посольстве Варшавы в Токио со 2 августа. Спортсменка ранее раскритиковала тренерский состав Минска по легкой атлетике, после чего Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил девушку из забега. Специалисты сослались на ее нестабильное эмоционально-психологическое состояние. После этого легкоатлетка заявляла СМИ о том, что ее пытаются депортировать из Японии вопреки ее воле.

МОК объявил о начале расследования по делу Тимановской.

Видео: Telegram / Life Shot