Полиция определяет сумму ущерба от действий грабителей.

Неизвестные украли олимпийские медали из дома теннисистки Елены Весниной в Подмосковье. Об этом рассказали правоохранительные органы по региону. На летних Играх в Токио спортсменка завоевала серебряную награду, а во время соревнований в Рио-де-Жанейро - золотую.

Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф. Елена Веснина, олимпийская чемпионка

Теннисистка рассказала полиции о том, что грабителя пришлось взламывать входную дверь, чтобы проникнуть в помещение. Дом находился под сигнализацией, но ее супруги забыли включить, когда уходили. Сейчас устанавливается точный ущерб от действий злоумышленников. На данный момент представители закона проводят осмотр на месте инцидента.

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Фото: YouTube / ТАСС