Сербский теннисист обыграл на корте в Нью-Йорке американца Дженсона Бруксби.

Первая ракетка мира Новак Джокович впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open. Последний турнир серии Большого шлема проводится в Нью-Йорке. Соревнование завершится 12 сентября. В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису 34-летний серб смог обыграть на корте американского представителя Дженсона Бруксби. Игра завершилась с результатом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Новак расположился на первой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Джокович впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open. Его следующим соперником станет итальянец Маттео Берреттини. Он занимает шестое место в рейтинге ATP.

Напомним, что в июле 2021 года Новак Джокович в третий раз подряд стал победителем Уимблдона. Он завоевал свой 20-й титул на турнирах Большого шлема. По данному показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Победителем турнира Australian Open он становился 9 раз, Уимблдона - 6 раз, US Open - 3 раза и Roland Garros - дважды. Сербский спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Андрей Рублев проиграл в третьем круге US Open.

Видео: Youtube/US Open Tennis Championships