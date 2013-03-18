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Вчера, 9:26
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Джокович победил Берреттини в финале Уимблдона

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Джокович выиграл данный турнир уже в шестой раз в своей спортивной карьере.

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале Уимблдона. В решающем матче турнира его соперником был спортсмен из Италии Маттео Берреттини.

Джокович проиграл первый сет, однако, затем одержал победу со счетом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. 

Теннисисты провели на корте почти три с половиной часа. 

Таким образом, Джокович выиграл Уимблдон уже в шестой раз в карьере. Кроме того, он в 20-й раз стал победителем турниров "Большого шлема". 

Напомним, Джокович официально является первой ракеткой мира по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его соперник по этому матчу Маттео Берреттини занимает в этом перечне девятое место.

Ранее Сборная Аргентины по Футболу в финале Кубка Америки обыграла своих оппонентов из Бразилии. Итоговый счет матча составил 1:0. Единственный гол в составе команды победителей забил Анхель Ди Мария в середине первого тайма.

Видео: YouTube / Wimbledon

Теги: маттео берреттини, новак джокович, теннис, уимблдон
Категории: Теннис, Спорт, Лента новостей,

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