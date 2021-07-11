Аргентина победила Бразилию в Кубке Америки

Сборная Аргентины по Футболу в финале Кубка Америки обыграла своих оппонентов из Бразилии.
Итоговый счет матча составил 1:0.
Единственный гол в составе команды победителей забил Анхель Ди Мария в середине первого тайма. По итогам Кубка Америки, форвард аргентинцев Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата. На его счету четыре мяча в ворота соперников и пять результативных передач.
Мне нужно было избавиться от того убеждения, что я ничего не мог добиться со сборной. Я много раз был очень близок [к победе]. Я знал, что это случится, и нет лучше момента для победы, чем сейчас.
Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины (цитата по ТАСС)
Отметим, для сборной Аргентины это первая победа в Кубке Америки за 28 лет.
Ранее сборная Колумбии стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу. В игре за третье место команда смогла обыграть с результатом 3:2 игроков из Перу.
Видео: Twitter/CopaAmerica
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