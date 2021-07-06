В финале турнира Бразилия сыграет против Аргентины или Колумбии.

Сборная Бразилии второй раз подряд вышла в финал Кубка Америки по футболу. Мероприятие проводится в Бразилии. В полуфинальном соревновании команда с результатом 1:0 обошла соперников из Перу. Единственным голом на 35 минуте может похвастаться спортсмен по имени Лукас Пакета.

В групповом этапе Бразилия расположилась на лидирующей позиции в группе В. Футболистам удалось обыграть на поле команду из Венесуэлы со счетом 3:0, Перу со счетом 4:0, Колумбии со счетом 2:1. Также бразильцы сыграли вничью с Эквадором со счетом 1:1. В четвертьфинале команда одолела чилийцев с результатом 1:0.

Финал Кубка Америки запланирован на 11 июля. Бразилия выступит против победителя матча Аргентина-Колумбия, который пройдет 7 июля.

Сборная Бразилии победила Чили и вышла в полуфинал Кубка Америки.

Видео: Twitter/CopaAmerica