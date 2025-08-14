Бразилия увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз

Лидером по этому показателю в начале нынешнего год стали Филиппины.

Бразилия по итогам января 2026 года увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные местной Статистической службы.

За отчетный период доходы бразильских экспортеров от продажи свинины в Россию достигли 1,7 млн долларов. Годом ранее объем продаж оценивался в 246.5 тысячи долларов. При этом России продолжает отставать от ключевых импортеров бразильской свинины по объемам закупок.

Лидером по этому показателю в начале нынешнего год стали Филиппины. Бразилия поставила в эту страну продукции на 75,2 млн долларов. Второе место занимает Япония с показателем 42,7 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Гонконг (17,9 млн).

Фото: pxhere.com