Россия нарастила поставки рыбы в ЕС

Ключевым драйвером роста поставок российской рыбы является филе минтая.

Россия нарастила поставки рыбы в страны Евросоюза в январе-ноябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рыбного союза.

Прирост составил 5% в натуральном и стоимостном выражении. Всего за этот период в ЕС экспортировали до 198 тыс. тонн рыбы на сумму 784 млн долларов. Цифры были подсчитаны на основе данных Евростата. Ключевым драйвером роста поставок российской рыбы является филе минтая.

Также сообщатся, что экспорт мороженой трески из России в ЕС снизился на 45% в физическом выражении. Также сократился экспорт мороженого филе трески на 35% и мороженого филе ликши на 50%. При этом поставки филе дальневосточных лососей вырос на 20%.