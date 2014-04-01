Сотрудница полиции подозревается в легализации мигрантов в Петербурге

Сотрудница УМВД обвиняется в помощи мигрантам в незаконной регистрации в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, в рамках которого обвиняют сотрудницу полиции в организации незаконной миграции. Следственные органы утверждают, что она помогала зарегистрировать около 200 иностранных граждан, незаконно пребывавших в России. В результате расследования задержаны пять человек, включая сотрудника отдела по вопросам миграции УМВД по Всеволожскому району.

Как стало известно, участники преступной группы находили мигрантов, желающих получить фиктивную регистрацию, а также тех, кто был готов предоставить "подставные" квартиры. После этого иностранцам подделывались документы, которые передавались сотруднице отдела миграции. Именно она, по версии следствия, способствовала легализации этих нелегалов, занося их в учетные документы.

В ходе следствия, при поддержке оперативных подразделений УФСБ и полицейского главка, были проведены обыски как в квартирах фигурантов, так и в служебных помещениях обвиняемой. По информации следственного комитета, четверо из пяти задержанных уже признали свою вину.