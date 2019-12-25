Полиция может взять под контроль фудкорты из-за роста преступности среди подростков

Скачок детской криминальной активности на 47 % встревожил петербургских депутатов.

Парламентарии Петербурга намерены предложить правоохранителям взять под особый контроль зоны общепита в крупных торговых центрах. Поводом для инициативы стал резкий рост числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 2025 году. Об этом пишет КП-Петербург.

Количество преступлений и административных нарушений среди подростков увеличилось на 607 случаев по сравнению с предыдущим годом. В процентном соотношении рост составил 47 %. Четырбок назвал ситуацию тревожной и сообщил, что для анализа причин и поиска решений уже созданы рабочие группы. Одной из мер, которую планируется обсудить с руководством Главного управления МВД по городу и области, станет введение регулярных дежурств полицейских в фудкортах. Депутат отметил, что эти площадки давно известны как места массового скопления молодежи, где регулярно вспыхивают конфликты. Вопрос предполагается поднять 18 февраля в ходе отчета начальника главка перед депутатами.

При этом общая криминогенная обстановка в Северной столице улучшилась. Общее число преступлений в 2025 году снизилось на 59 тыс., что составило 9 %. Уличная преступность сократилась почти на 6 тыс. случаев — это минус 20 % к уровню 2024-го. Также зафиксировано падение количества IT-преступлений на 10,5 %, а преступлений большой и средней тяжести — на 11,5 %.

Параллельно депутаты намерены затронуть проблему нелегальных косметологов. В ЗакС поступило несколько жалоб от горожан, пострадавших после услуг псевдоврачей. Четырбок призвал наладить профилактику и жестко пресекать деятельность тех, кто работает без лицензий, по аналогии с контролем за общепитом.

Фото: Piter.TV